〈北部〉國一湖口北上服務區便道 拚年底開放

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕為紓解國道一號竹北往湖口的壅塞車潮，新竹縣政府兩年多前提案建議開放湖口北上服務區聯外便道，經可行性評估審查，終獲高公局原則上同意開放，將儘快協調動線規劃設計及施工期程，爭取年底試辦。
為紓解竹北往湖口車潮
縣府交通旅遊處表示，國道一號湖口交流道為竹北通往湖口工業區的重要交通樞紐，離峰時段竹北交流道至湖口交流道僅需廿分鐘車程，但平日尖峰時段車流量大，嚴重回堵，影響湖口交流道與周邊路網交通，常須花費近一小時，用路人長期苦不堪言。
交旅處將討論動線規劃
交旅處表示，湖口北上服務區聯外便道長度約一百三十公尺，縣府在二○一七年初開始推動「高速公路湖口北上服務區開放地區聯外便道可行性評估」方案，希望利用此便道，配合相關管制措施，如限小型車單向通行等，分散車流，改善湖口交流道壅塞狀況。
湖口鄉長林志華說，南下及北上湖口服務區各有一條八到十公尺寬的地區聯外便道，都可接通到新竹工業區的主要幹道-榮光路；其中北上便道出口處只有工廠，沒有住家，希望儘快試辦，南下便道出口處則因緊鄰社區，需要從長計議。
縣府交旅處長游志祥表示，將依高公局審查意見修正報告書核備後，儘速與高公局開會討論動線規劃設計及施工期程，爭取年底前試辦，預估北上湖口服務區便道開放後，竹北往湖口交流道北上出口匝道的用路人，約可節省十至十五分鐘車程。
此外，新竹縣關西鎮水坑溪昨天下午三點許，被發現大量白色泡沫，綿延約一公里長，並散發刺鼻化學酸味，民眾懷疑是上游一家科技公司惹的禍；縣府環保局派員到場檢測，發現酸鹼值正常，另溯源至該科技廠放流口採集水樣，將送驗檢測，查明污染源。
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