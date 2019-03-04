〈北部〉鄭文燦：單一窗口助台商回流

2019-03-04

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市長鄭文燦率市府團隊赴美進行學習之旅，於洛杉磯時間二日先後出席南加州台灣客家會年會，並參訪洛杉磯華僑文教服務中心、洛杉磯台美商會、南加州台灣旅館同業公會等，並與大洛杉磯台灣會館進行台美青年座談。鄭文燦表示，美中貿易戰對電子業影響很大，桃園是產業重鎮，已成立台商回流小組，以單一窗口協助，盼協助廠商解決缺地、缺工等問題，吸引台商回流桃園。

與台美青年分享經驗

鄭文燦以「台灣新世代年輕人的方向」為題與台美青年座談，分享自己的從政心路歷程。他表示，台灣走過威權到民主，在民主深化的過程中遇到很多挑戰，希望台美青年能一起關心台灣的未來發展，讓台灣成為更多元、更進步的最好故鄉。

鄭文燦說，台灣是亞洲民主典範，民主化過程寫下許多紀錄，不用暴力和流血，而是透過選票建造民主的政治體，實屬不易。他也對台美移民第一代面對語言不通、文化不同、缺乏人脈的情況，一切從零開始打拚，深為敬佩。

鄭文燦勉勵台美二代要有夢想，他會持續促進台美二代與台灣的對話與交流，並建立機制，桃園也會提供更多空間、資源及財務支持，並與美連結，盼MIT不僅是「Made in Taoyuan」，更是「Money in Taoyuan」。

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