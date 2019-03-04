〈北部〉賞玩大溪、復興 228連假遊客塞爆

2019-03-04

〔記者李容萍／桃園報導〕風景區林立的大溪、復興，包括大溪老街、慈湖、角板山公園、小烏來風景區於二二八連假湧入大批遊客，適逢復興區三民區的「蝙蝠洞」修繕重新開放，加上北橫櫻花季登場加持，北橫公路、大溪台四線崎頂往武嶺橋接連三天都嚴重塞車，大溪警分局派員沿線指揮疏導，大量車潮直到每晚七點多才告消化。

蝙蝠洞 吸引五千人次

市府風景區管理處、大溪警分局估算四天連假中，進入大溪的車次二萬六千輛、遊客約七萬二千人次，前往復興拉拉山的車次約七千輛、遊客約二萬四千人次，人車總數較去年同期假日成長約一成，蝙蝠洞也吸引約五千人次參觀。

復興櫻花 開到三月底

復興區的櫻花樹種多樣，包含山櫻、昭和櫻、千島櫻、吉野櫻、霧社櫻等十幾種櫻花，每年一月至三月底各部落聯絡道路、區道都可看見不同櫻花依序綻放，從台七線旁比亞外、高義部落及桃一一六神木路中巴陵的谷點咖啡、櫻木花道、二馬農場，上巴陵光明、龍泉居農場，以及上巴陵中心路的嶺鎮、豐墅、恩愛農場等賞櫻景點林立，再走進部落裡更能一睹清新粉嫩的桃花，山色美景盡收眼底。

北橫櫻花季從二月廿五日持續至三月廿四日，由於往上巴陵農場的中心路路幅狹窄，停車空間有限，風管處呼籲遊客儘量避開假日、可於平日前往賞櫻，若假日前往儘量提早出門，或能就地住宿一晚，才能玩得盡興，不會因塞車壞了遊興。

復興區公所十日將於三光里爺亨溫泉舉辦「櫻為遇見你—賞花健走」活動，健走路線從爺亨溫泉、爺亨道路、下巴陵、桃一一六線、拉拉山遊客中心、巴陵古道、巴陵舊橋、巴陵大橋再原路折返，總距離約八公里，限量提供參加者每人一百元消費抵用券，可於活動現場換購在地農特產品或原民風味小吃。

恢復開放的蝙蝠洞從入口處開始步道全長約六一○公尺，全線鋪有石磚，步行廿分鐘即可抵達蝙蝠洞。

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