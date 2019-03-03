〈北部〉《花蓮》獲友善環境獎 玩白楊步道更安全

2019-03-03

〔記者王峻祺／花蓮報導〕太魯閣國家公園內以瀑布急流、壯麗峽谷美景而廣受歡迎的白楊步道，去年震後重啟，增設近一公里長、寬約一點二至二公尺的友善步道，方便親子及輪椅族通行遊憩，加上新增廁所、吊橋及防落石柵欄等設施，完整提高步道安全性，榮獲今年「第六屆台灣景觀大賞」友善環境特別獎，也成為二二八連假間，遊客慕名前往的熱門景點。

太魯閣一年四季均是旅客訪花必走行程，今年二二八連假每日平均入園人次初估約達六、七千人，加上昨日豔陽高照，人潮持續成長，由於白楊步道剛獲今年風景遊憩類友善環境特別獎，也與砂卡礑步道、小錐麓步道等熱門景觀型步道並列，被遊客指名「非去不可！」

鄰近天祥的白楊步道，原是民國七十年代為開發立霧溪水力發電計畫而興建的施工道路，五年後太魯閣國家公園成立，便將施工道路整建為步道，並於二○一八年耗資五千多萬元著手改善白楊步道設施。

太魯閣國家公園管理處副處長張登文說，白楊步道經改善後，前半段安全性較高路段，採水泥路面及一般路面並行，水泥路面適於推行輪椅及嬰兒車，讓嬰幼兒及行動不便的遊客，都能在同行者的協助下親近自然。

他說，步道漸變段及險峻處也增設護欄，並於裸露岩壁或乾溪溝等有落石風險路段，依現地環境特性，採掛網或設置防落石柵等設施攔阻落石，由於步道全程共有八座隧道，多處隧道也設有扶手欄杆，輔助遊客於光線較弱的隧道中通行，轉彎處則設按壓式太陽能照明燈，兼顧遊客需求，也漸低干擾到棲息在隧道內的蝙蝠。

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