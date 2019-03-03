〈北部〉《花蓮》中橫隧道裝監視器 連假交通獲紓解

2019-03-03

〔記者游太郎／花蓮報導〕中橫公路每逢連假塞成一團，員警被遊客罵怕了，二二八連假自行在隧道內裝設監視器，即時排除塞車狀況，交通打結狀況也獲得適度紓解。

慈母橋及九曲洞間 最容易塞車

二二八連續四天假期，遊客紛紛湧入中橫沿線景點，根據以往只要連假就塞成一團的經驗，新城警分局天祥派出所副所長蔡大衛，研判慈母橋及九曲洞間，長約二公里路段最容易塞車，假期前特別先前往勘查，並在隧道裡裝設監視器，並與手機連線，觀察監視器位置，讓不易掌控的隧道內塞車狀況即時傳回，並立即派出機動警力前往排除，以往塞在隧道內的窘況改善不少。

與手機連線 即時掌握狀況排除

天祥所所長葛厚遠指出，中橫九曲洞西端處，短短二百公尺即有連續三個狹小的無名隧道，僅能勉強容許一部車輛通行，每逢遊覽車經過，會車不易，其他車輛迴避，可說是中橫的「死穴」，二二八假期除了員警自行裝設監視器監控外，並增設步行機動崗哨，疏導往來車輛交會通行，塞車狀況改善不少。

增設步行機動崗哨 疏導交會車

新城分局長廖修鴻說，員警在隧道內自行裝設監視器，並與手機連線，雖然不是制式裝備，但利用高科技來解決交通疏導問題，值得鼓勵與支持，成效將做為未來連假期間中橫及蘇花公路交通疏導的參考。

遊客︰交通狀況 確實有改善

王姓遊客說，休假期間常至中橫沿線景點遊玩，這次交通狀況確實有改善，雖然塞車情況依舊，但很快就有警察前來排除，聽員警說已自行在隧道及易塞車處裝設監視器，交通指揮與科技結合，值得肯定與鼓勵，希望未來蘇花及其他路段也能比照，藉此節省遊客塞車等待的時間。

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