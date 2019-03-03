〈北部〉生態農場樹倒 4遊客受傷

2019-03-03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕二二八連假，黃姓男子家族十四人，昨天前往新竹縣北埔鄉綠世界生態農場遊玩時，園內樹木突然倒塌，造成兩名大人、兩名小孩受傷，雖是輕微挫傷，但傷者不滿園內竟無醫療人員，也無人協助他們就醫，讓傷者自行包紮；對此，園方回應，已將遊客意見轉達主管處理。

遊客不滿無人協助就醫

黃姓男子表示，他們家族相約昨到綠世界生態農場玩；中午時候，家人們坐在羊駝區休息，他抱著八個月的女兒，胞兄也帶著四歲女兒，突然一旁樹木發出聲響，兄弟倆回頭查看，發現有樹木傾倒，兩人趕緊護著孩子，但倒下的枝幹仍造成他們四人輕微挫傷。

園方︰意見已轉達主管

事發當下，遊客們都嚇了一跳，工作人員立即趕來詢問狀況，並致歉，隨即拉起封鎖線戒護；但園區疑似沒有醫護人員，受傷的黃姓男子等人，是自行前往行政中心，拿醫療廂包紮傷口，引發黃男不滿。

黃男批評，遊樂園工作人員雖有道歉，但卻沒有協助處理傷勢或就醫，且他向工作人員反映後，工作人員也僅只回覆主管開會中，不在現場，令他們覺得園方不夠重視遊客安全。

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