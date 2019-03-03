〈北部〉添姊妹市 鄭文燦訪美國長堤市

2019-03-03

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦率團訪美，於美國洛杉磯時間三月一日訪問長堤市，與市長Robert Garcia簽訂合作備忘錄，長堤市可望成為桃園在加州第四個姊妹市；一行人隨後訪問另兩個姊妹城市聖貝納迪諾郡、爾灣市，藉以鞏固雙方情誼，創造更多實質交流機會。

鄭文燦指出，桃園與長堤市間的航線，是亞洲與美洲間非常重要的物流通道，希望雙方建立更密切的合作關係，未來簽訂姊妹市後，可讓各方面交流更完整，也竭誠歡迎Robert Garcia及推動委員會成員來訪桃園。

鄭文燦也走訪聖貝納迪諾郡政府，與郡監督Curt Hagman等人見面交流，鄭文燦說，桃園直航安大略機場航線於去年三月通航，目前載客率達七成、農曆年更達九成，這讓安大略在台灣的知名度提高很多，希望雙方未來在觀光、旅遊、經貿、教育、農業及智慧城市等各方面交流都可以持續進行，吸引更多台商到聖郡投資。同日鄭文燦也至爾灣市參加Royal Bussiness Bank爾灣分行開幕剪綵典禮。

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