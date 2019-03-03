〈北部〉回饋金購車佔用 前里長判刑3年半

2019-03-03

〔記者周敏鴻／桃園報導〕平鎮區葉姓前里長被控於任職期間，向里內環保、建設公司索取回饋金或守望相助隊購車費，二○一四年間他競選連任失利後，卻拒絕將回饋金餘款六十餘萬元與車輛交接給下任里長，被桃園地方法院依公益侵占罪判刑三年六個月，仍可上訴。

葉姓前里長於二○一○年八月到二○一四年間擔任里長，並兼任社區發展協會理事長，判決指出，里內一處環保公司每年付給里辦公室廿五萬元回饋金，葉姓前里長接任時接收了十六萬餘元餘款，任內還收取七十五萬元，除捐贈其中少數金額外，另花了卅萬元裝設里內監視器，剩餘約六十萬元卻佔為己用。

另為添購守望相助隊車輛，葉姓前里長還向里內三家公司募款，花了近卅萬元購買一輛客貨車、兩輛機車，但都登記在他的妻小名下；二○一四年葉姓前里長卸任後，未依規定將回饋金餘款與車輛交接給新里長，並將車身上「守望相助隊」字樣移除，二○一六年桃園地檢署接獲檢舉介入偵辦，依貪污罪起訴葉姓前里長。

葉姓前里長否認犯案並辯稱，回饋金都用在里內事務，未移交餘款與車輛等財物，是要等新任里長發正式公文給他，但法官認為，葉姓前里長的車輛都放在自家，佔用意圖明確，且檢方當時偵辦的時間，已是他卸任後兩年，期間葉姓前里長完全沒作為，面對調查又交代不清餘款去向，因此認定他有罪。

判決指出，由於葉姓前里長侵占時已不具公務員身分，因此變更法條，改依「刑法」公益侵占罪判刑。

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