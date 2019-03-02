〈北部〉宜蘭壯圍旅服園區推夜宿 蔡明亮來了

2019-03-02

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕 東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處興建的壯圍旅遊服務園區，開幕至今平均每個月約兩萬人次遊客入園，因建物外型特殊，是不少遊客拍照、打卡景點；園區十六日將辦理夜宿，由蔡明亮帶領民眾，認識電影「行者」及壯圍特色自然風景；並邀金曲歌手羅文裕獻唱，盼藉由深度旅遊活動，擴大行銷壯圍之美。

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壯圍旅遊服務園區去年四月二十八日開幕，但外界卻不看好，認為園區附近無知名景點，難以吸引遊客；不過，東北角風管處開園找來知名導演蔡明亮加持、策展，為園區打出知名度，加上園區建築外型特殊，成為新的景點。

為行銷壯圍觀光風情，東北角風管處訂十六日，在旅服園區舉行開園至今第二場次夜宿活動，由蔡明亮帶領民眾，認識電影「行者」及壯圍特色自然風景；晚上音樂會更請來羅文裕獻唱，即日開放網路報名，限額兩百人，每人報名費一千元，六歲以下孩童不得報名，未滿十二歲至少需一位成人陪同。

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