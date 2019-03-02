〈北部〉宜蘭清水溫泉旅館BOT案 明年底動工

2019-03-02

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府擬辦理「清水地區自然養生及觀光遊憩園區BOT案」，規劃在清水地熱上游興建旅館，並設置露營區及泡湯區，補足三星與大同鄉觀光及住宿需求，帶動地方發展；縣府工商旅遊處指出，興建地點鄰近太平山與清水地熱等景點，是發展溫泉觀光處女地，預計明年底動工，完成後可增加兩百三十個工作機會。

宜蘭縣政府有鑑於三星與大同鄉缺乏住宿設施，辦理「清水地區自然養生及觀光遊憩園區BOT案」，二○一○年首度以BOT招商，廠商認為沒有市場，到二○一四年四度招商無疾而終；隨著時空環境改變，縣府重新規劃招商，成功找到廠商簽約。

該案位在清水地熱上游，基地面積三十七點八六公頃，設定地上權五十年，第一期工程需在五年內完成，興建六棟三至四層樓建築、一百五十間客房、露營區與泡湯區，十年內需擴增至兩百五十間房，符合觀光住宿需求。

縣府與廠商合約也要求，園區員工宜蘭縣民比例需達七十％，三星及大同鄉居民需占全體雇用比例二十％。縣府工商旅遊處指出，全案已進入環評及向內政部申請開發許可階段，順利的話，明年底可以動工，二○二二年完工，帶動三星及大同鄉的發展。

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