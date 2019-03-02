〈北部〉連假湧現「人潮搖滾區」花蓮人狂避

2019-03-02

〔記者王峻祺／花蓮報導〕二二八連假首日，蘇花公路蘇澳南下車流量驚人，尖峰時刻每小時達千輛，花蓮市區約從午後湧入人車潮，昨日各大景點則已佈滿遊客，市區金三角路段更因名產店林立，擠入滿滿排隊民眾，今年風靡全台的貨櫃屋星巴克及新天堂樂園也湧入二萬多人次，加上七星潭、太魯閣及入夜後的東大門夜市全是觀光客，讓在地人狂避這些「人潮搖滾區」，避免陷入無辜車陣。

今年受暖冬遊補助後續效應影響，二二八連假國旅熱當頭，花蓮飯店、民宿住房率高達九成多，讓許多業者笑開懷，連假前二日花蓮北區雖飄細雨，卻不減遊客熱情，市區街道、新天堂樂園、貨櫃星巴克、蘑菇造型咖啡屋及大農大富平地森林園區等景點都超受遊客歡迎。

中橫台8線、台11線南濱段等上榜

昨早天氣短暫放晴，花蓮民眾為避免出門塞入遊客車陣中，也相互提醒避開午後熱門時段的「人潮搖滾區」，開往太魯閣的中橫公路台八線、往七星潭的一九三縣道，市區中正、中山及林森路、東大門夜市周邊，往貨櫃星巴克台十一線南濱路段及往壽豐蘑菇咖啡屋的台九線樹湖、溪口路段，均是上名單。

昨天剛登場的「花蓮河好日市集」，則被花蓮人推薦為可避開遊客人潮踏青的好去處，一連兩日超過八十位攤主、講師及表演者，將在午後於美崙溪畔分享，如何自去年震後，在裂縫中尋求生存之道，找出適合安撫自己和家人的方式。

景點擠滿遊客 住房率達9成多

新天堂樂園昨統計約湧入二萬多人次，預估今達高峰，可突破三萬人；遠雄海洋公園入園人數則超過園方預期，首日逾四千人，昨因天氣放晴，入園人數近一萬兩千人，今將上看二萬人。

花蓮林區管理處針對連假也推出遊玩懶人包，轄下的池南森林遊樂區主題活動、林田山林業文化區市集、瑞穗生態教育館特展等，動態、靜態兼具，類型各不相同，其中又以光復鄉的大農大富平地森林園區最吸睛，龍貓森林及楓樹林道超熱門。

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