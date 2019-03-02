〈北部〉宜蘭擲筊PK延長賽 12歲童險勝7旬嬤

2019-03-02

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣國立傳統藝術中心大年初四至初六舉辦「乞龜博杯」比賽，宜蘭十二歲李小弟、彰化七十八歲謝阿嬤都連續擲出十個「聖筊」，不分勝負。傳藝昨邀兩人PK再戰，首輪四比四還是平手，難分難解；第二輪加賽，李小弟以八比七驚險勝出，在眾人驚呼聲中，以一筊之差獨得三十萬元獎金；李小弟說，獎金要給媽媽繳卡費，減輕家中負擔；謝阿嬤笑說：「不會鬱卒，家人平安健康最重要。」

宜蘭傳藝乞龜博杯 吸引4600人參加

傳藝中心在年初四至初六舉辦「博杯」比賽，徵求全台高手在園區文昌祠前面擲筊，連續擲出最多「聖筊」者，可抱回三十萬元獎金，活動三天吸引四千六百多人參戰。

兩人從過年戰到年後 不分勝負

就讀宜蘭市中山國小五年級的李小弟，與來自彰化二水的七十八歲謝阿嬤，都連續擲出十個「聖筊」，因不分勝負，冠軍無法產生；傳藝在二二八連假昨邀兩人再戰，在文昌帝君見證下從過年戰到年後，雙方也動員親友團，壯大聲勢。

傳藝中心將延長賽規則改為「積分制」，兩人分別擲筊十次，累計較多「聖筊」者獲勝。

賽前兩人十分虔誠，祈求神明加持，兩人都說：「擲筊沒有訣竅，保持誠心擲下去就對了。」

雙方動員親友團 驚呼聲此起彼落

謝阿嬤與李小弟以抽籤決定出賽順序，由謝阿嬤先「博」，數百觀光客屏氣凝神，驚呼聲此起彼落；謝阿嬤首輪只擲出四個聖筊，成績不如預期，原以為李小弟可以勝出，怎料他也僅擲出四個，眾人嘖嘖稱奇。

前兩筊槓龜 連擲8聖筊扭轉戰局

比賽進入第二輪延長賽，謝阿嬤先擲出七個「聖筊」，讓李小弟親友相當緊張，充滿壓力；李小弟前兩筊都「槓龜」，眾人以為謝阿嬤篤定獲勝，沒想到李小弟似有神明加持，竟連續擲出八個聖筊扭轉戰局，充滿驚奇。

李小弟抱走30萬 給媽媽繳卡費

李小弟獲勝後說，媽媽都刷卡幫他繳學費，還有買玩具，拿下獎金自己分五百元，其它都要給媽媽繳卡費，減輕家中負擔，擲筊時他心中一直默念要獲得三十萬元，心情相當緊張；李小弟的父親說，一開始他是平常心，但擲到七個聖筊、跟謝阿嬤平手時他真的緊張了，直到獲勝才放鬆心情。

謝阿嬤說，若能拿下冠軍，原打算把全部獎金捐出，十萬元捐給文昌祠，五萬元捐給二水安德宮，剩下的十五萬元萬元留著平常做愛心，雖然最後以「一筊」飲恨落敗，但沒有關係順其自然，神明註定要給誰就給誰，只要家人開心、健康就好。

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