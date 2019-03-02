〈北部〉走過一甲子 苗縣頭屋簡水將改台水

2019-03-02

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭屋鄉簡易自來水場，供應鄉內頭屋、北坑、獅潭等村近八百用戶，但近年來水源匱乏、供水不穩，不少用戶於今年春節，更遇上無熱水可用窘境，改接台灣自來水的聲音沸騰；簡水場管委會於二月廿二日召開會員代表大會，決議「改接台水」，營運近一甲子的水場將走入歷史。

3村872戶盼擺脫供水不穩

頭屋鄉簡易自來水成立已五十九年，早於台水創立，採抽取伏流水（俗稱「地下水」）使用，目前用戶有頭屋、北坑、獅潭等三村八百七十二戶。但近年來供水不穩，雖苗栗縣政府曾補助挖掘新井，狀況不見改善，多次發生無水可用的窘境，使得簡水場得向台水買水應急。

今年春節期間，不少簡水用戶因進水不足，水壓無法點燃住家熱水器，遇上無熱水可用的情形，怨聲四起，盼「廢簡水改接台水」。

管委會於二月廿二日召開會員代表大會，廿九名代表有十九名出席，出席代表一致決議改接台水；管委會理事長徐智煜說，長期以來，簡水收費較台水便宜，目前一度八元、台水則要十四元，雖近年來供水不足，還是有用戶寧可使用。

簡水每度從8元漲至11元

徐智煜說，但過去管委會將向台水購水的成本自行吸收，加上管線老舊、汰換也需大筆經費，簡水場更無力負擔，所以決議改接台水。理監事會議也通過，在簡水場正式納入台水前，昨天起調漲簡水收費，由一度八元漲為一度十一元，再加上垃圾處理費，價格將與台水相差無幾。

縣府允補助修路費一千萬

縣府水利處水利科表示，將邀台水公司會商納管作業細節事宜，縣府也會協助爭取經費，補助納管用戶的修路費，約一千萬元。

依自來水法規定，台水與簡水不能重疊，簡水若要改接台水，須放棄水權；頭屋鄉簡易自來水場為社團法人，受人民團體法規範，若要放棄水權，納入台水管線，須召開大會。

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