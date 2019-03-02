〈北部〉方便夜間搭機 機捷加開車班

2019-03-02

〔記者謝武雄／大園報導〕為方便旅客夜間出國乘車需求，桃園大眾捷運公司從昨天起，每日晚間於末班車結束後，從A1台北車站、A21環北站各加開兩班（每站皆停）以機場為終點的加班車，延長服務營運約半小時，方便搭乘深夜航班及深夜通勤的旅客；另配合機捷營運兩週年，桃捷公司也於今天起發行限量版的LED立體列車造型票卡，限量三千五百個、每個四百元。

增開的夜間班次為十一點廿二分、卅七分，同時從A1台北車站、A21環北站發車往機場，總計有四班車次，A1台北車站發車的終點是A13機場第二航廈站，所需時間為四十九分鐘，至於A21環北站發車終點是A12機場第一航廈站，需時卅一分鐘。

推限量立體列車造型票卡

此外，桃捷公司和一卡通票證公司合作，推出LED立體列車造型票卡，打造仿真迷你版直達車、普通車造型，造型討喜還兼具實用性和紀念性，票卡還可儲值使用，其中，今、明兩天上午十點到下午四點，於A1、A8、A12、A18等四個車站同步販售，機場第一、二航廈入境大廳機捷服務櫃台，於四日起上午八點到晚上九點販售，桃園捷運蝦皮商城則是從今天上午十點起開始販售。

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