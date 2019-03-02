〈北部〉荔枝椿象襲龍潭？是紅姬緣椿象啦

2019-03-02

〔記者許倬勛／龍潭報導〕台灣近年陸續爆發荔枝椿象肆虐，近日龍潭區行政園區的行道樹也疑似出現害蟲蹤影，引發居民恐慌。市議員徐玉樹接獲訊息立刻通報市府農業局，經確認樹上的紅色蟲群是與台灣欒樹共生的「紅姬緣椿象」，雖有臭味，但不會使人受傷，無需驚慌。

與台灣欒樹共生 有臭味但無害

荔枝椿象會大舉肆虐荔枝樹、龍眼樹等，農民如臨大敵，農業局表示，荔枝椿象多在五到十月出現，會吸食嫩梢的汁液，導致落花、落果、嫩枝與幼果枯萎等，雖不會主動攻擊人，但被驚擾時會噴出具腐蝕性的毒液，輕則造成皮膚灼熱、嚴重會紅腫潰爛，接觸到眼睛恐造成發炎、甚至失明。

去年五月中旬，有民眾在桃園區的桃園1-4號埤塘公園驚見荔枝椿象蹤影，幸經通報農業局及時派員用農藥撲殺，未讓蟲害擴及各區。民眾如發現荔枝椿象時，可搖動或敲打枝條震落成蟲撲殺，或通報各區公所、桃園農改場派員處理。

農務科長洪彩燕說，近日在龍潭行政園區前發現的紅姬緣椿象，與具有毒液的荔枝椿象不同，既無攻擊性也不需要噴藥撲殺，身上的鮮紅色只是用來嚇阻天敵，且與台灣欒樹為互利共生關係。

洪彩燕表示，紅姬緣椿象在欒樹生態平衡中扮演重要角色，多半在冬末春初氣溫回暖時出現，幼蟲及成蟲會以刺吸式口器吸食台灣欒樹及其種子的汁液，但不會危害樹木成長，雖有臭味但對人類和動物都無害，有台灣欒樹的路段都可能出現群聚，民眾如果看到牠們別驚慌，也不要用藥撲殺，蟲兒約一週會於交配後死亡。

徐玉樹則說，多數人很難區別兩種椿象，建議公所定期派員驅蟲，或建立標語、圖示提醒，避免居民恐慌，也可達到生態教育目的。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/