〈北部〉《桃園》共融式遊具 2年內再添11處

2019-03-02

已完成12處 7處設在桃園區

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園升格直轄市後積極推動公園設置共融式遊具，全市將建置廿三座示範區，目前已經完成十二處，預計今、明兩年再增加十一處，其中中壢區藝術公園正在施工中；市議員黃景熙表示，當初要求風禾公園作為全市示範區，市府引進長達五十米的滾輪滑梯，不僅大受民眾歡迎，也成為當地新地標，幾乎天天都有排隊人潮。

以往公園遊樂設施清一色都是罐頭式遊具，頗為各界詬病，為滿足各年齡層、身障族遊戲需求，市府近年來於改造或新闢公園時，納入多元共融遊具，也賦予各公園主題特色，連同農曆年前重啟的風禾公園，桃園市迄今共有十二座公園設置共融式場域。

市府預計今、明兩年再增十一處，其中以平鎮區三處最多，分別是乙未戰爭紀念公園、雙連坡碉堡公園、民俗文化公園，另八處分別位於中壢區藝術公園、龍潭區國三橋下、桃園區大有梯田公園、八德區兒卅五公園、楊梅區頭重溪柚子公園、大溪區埔頂公園、龜山區中正公園、觀音區台六十一線橋下。

聽取地方意見 融入在地特色

黃景熙說，在地區議員積極爭取下，目前桃園區共有七處公園設置共融式遊具，分別是國二橋下冒險公園、陽明運動公園、陽明社區公園、溫州恐龍親子公園、玉山公園、永康公園及風禾公園，各具主題特色，因應議會要求，市府在規劃時都會聽取地方意見，融入地方特色。

其中，國二橋下冒險公園設有山丘溜滑梯、極限攀爬、親子鞦韆、探險水泥管，讓小朋友不受天候限制，怎麼玩都開心，另溫州恐龍親子公園有恐龍造型溜滑梯、安全地墊、攀爬架等，玉山公園則是融入玉山國家公園特有的動物，包含黑熊、山羌等，永康公園則是以小蜜蜂為主題，而風禾公園兼具滯洪池功能，當初就是利用地形高低差設置八座滑梯，最具特色的就是長達五十米的滾輪滑梯，另有無障礙鞦韆、沙坑設施，都頗受親子歡迎。

桃園市另外完工的五座示範區，分別是蘆竹區海湖地景公園、平鎮區六十六號橋下、中壢區仁祥公園、楊梅區富岡運動公園、八德區北區客家園區。

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