〈北部〉歷經80年 宜蘭橋4月將改建

2019-03-01

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭橋是連接宜蘭市、礁溪鄉重要橋樑，興建於日治時期，距今走過八十年歲月；因橋樑老舊等問題，宜蘭縣政府與宜蘭市公所爭取五點一億元，將於四月拆除改建，預訂明年底完工，施工期間會搭設南、北各一座單向便橋，因應交通需求，但因迴轉空間不足，便橋禁行連結車輛，請改道行駛。

宜蘭橋建於一九三九年日治時期，僅有兩線道；一九六八年擴建為現在的四線道，長一百六十二點三公尺、寬十五點八公尺。宜蘭橋車流量相當大，興建迄今已八十年。縣政府與宜蘭市公所考量橋樑老舊，寬度不足，缺乏人行空間，通洪斷面不足阻礙水流，以及一、二代橋上構系統不一致等問題，積極爭取拆除改建。

全案經中央核定，將在四月底動工，明年底完工；新的宜蘭橋長達二百四十一公尺，寬廿一公尺，同樣是雙向四線道，除全新結構，並會增設人行及自行車共用道、景觀平台等。

縣府交通處副處長李欣立說，施工期間將「全面封橋」，會在上、下游各搭設一座南北通行的單向便橋，以及人行的鋼便橋。

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