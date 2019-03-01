〈北部〉林佳龍視察蘇花改 盼明年一月如期通車

2019-03-01

〔記者游明金／宜蘭報導〕二二八連假首日，交通部長林佳龍昨至蘇花改慰問施工團隊，了解施工進度並致贈加菜金，感謝工程人員長期奉獻，並期許明年一月十日前如期通車。

改善分三路段 總長度38.8公里

「台九線蘇花公路山區路段改善（蘇花改）計畫」分為蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至大清水三個路段，總計改善長度約三十八點八公里，工程包括八座隧道總長廿四點五公里，約佔總計畫長的六十二％，因工程位於東部變質岩區，地質複雜且多變，施工困難度極高。

蘇花改工程處處長邵厚潔說，蘇澳至東澳段雖遭遇多重不良環境險阻，經團隊全力挹注資源，排除萬難，已於去年二月五日開放通車。

觀音隧道 預計在5月完工

南澳至和平段屬蘇花改要徑工程的觀音隧道、谷風隧道及其中五十五公尺長的鼓音橋，連結成相當於十二點六公里長隧道，完工後是國內僅次於雪山隧道的第二長公路隧道，是整體計畫關鍵工程。邵厚潔指出，觀音隧道預計五月完工，谷風隧道可望年底完工，蘇花改全線將於明年一月十日前達通車標準。

林佳龍昨至蘇花公路改善工程南澳和平區段、觀音隧道七公里又八百九十公尺處的通風機房及鼓音橋工程視察，期許工程如期完工與通車。林佳龍也稱許，蘇花改工程除硬梆梆鋼筋建築，也融入綠色人本與生態永續規劃，未來可成為國內工程指標。

林佳龍原訂行程是十點三十分抵達蘇花改慰問，但因國五南下塞車，遲到約四十分鐘，在十一點十分左右才到。

林佳龍下午一點多離開蘇花改，在觀光局長周永暉陪同下，前往壯圍沙丘旅遊服務園區，瞭解園區成立由來及營運。周永暉說，今年是小鎮漫遊年，宜蘭市及頭城鎮獲票選為經典小鎮，將串聯沙丘園區型塑宜蘭特色觀光。

林佳龍說，壯圍沙丘旅遊服務園區結合建築、藝術展演及當地沙丘，已有類美術館氛圍，值得發展深度觀光。

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