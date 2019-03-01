〈北部〉228歷史漫步 花蓮受害家屬解說

2019-03-01

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市O’rip生活旅人針對二二八紀念日，舉行一場市區歷史漫步，邀請二二八受害者後代家屬鄭英賢，帶著二十多人在市區漫步，經過昔日市區跟二二八有關的地點，透過回顧過去相關人物，訴說二二八在花蓮的情形。

連續四年策劃此項活動的負責人黃啟瑞說，他查找、對照、審視花蓮相關史料、地圖及口述歷史，帶領大家走訪花蓮與二二八有關的機構（官衙、情治機構）、場景（受難地、家屬遺族），了解期間發生的人物及事跡。這樣的尋訪，不是重揭歷史的瘡疤，而是希望透過事件的再理解，或能讓年輕人去感受那一代知識份子們，捍衛民主及追尋夢想的力量。

花蓮二二八關懷協會理事長鄭英賢說，他父親鄭據過去是在明義國小擔任訓導主任，發生二二八的時候，曾被情治人員抓走關了約一個月，對於那段期間的事情，後來都很少提到，但留下的傷痛，在他父親過世前彌留之際，口中仍是用日語唸著：「清國奴不要抓我」，顯示在心理上有很大的創傷，一輩子留下陰影。

隨後旅行隊伍到福建街，目前為旅社的五一八號建物，二二八時期是許錫謙的住家，黃啟瑞說，許錫謙為當時街區富商許柳枝的兒子，許錫謙成立台灣青年自治同盟花蓮縣籌備會，負責維持治安，事件最緊急時一度避走台北，卻又遭誘騙返花，在蘇澳火車途中，遭軍警擊殺，遭難時僅三十二歲。

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