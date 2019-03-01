〈北部〉追思228 宜縣長獻圍巾 「擁抱」家屬

2019-03-01

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府昨於宜蘭運動公園二二八紀念物前，舉行「二二八追思紀念活動」，以「擁抱」為主題，邀請受難者家屬、宜蘭縣各界代表共同為受難者追思哀悼，縣長林姿妙親自為受難家屬，獻上象徵溫暖擁抱的圍巾，並帶著家屬點上一盞「暖心燈」，表達對逝者無限懷念。

懷念逝者 帶家屬點「暖心燈」

一九四七年的二二八事件，是台灣史上最慘痛的人為悲劇，對台灣政治、社會發展影響甚鉅；宜蘭縣受難者至少三十三人，受難地點北起頭城至南澳。

宜蘭縣今年的二二八追思紀念活動，以「擁抱」為主題，盼透過「大地母親」、「擁抱的溫度」、「勇氣與力量」、「和諧人生（聲）」等內涵的演繹，讓過往二二八事件的苦難與悲痛，轉化為理解、感念與和諧。

活動由AROOT同根生樂團、悅風舞集及聲納合唱團分別演出；林姿妙也親自幫受難家屬披上圍巾，象徵溫暖的擁抱。活動最後，由林姿妙帶著受難家屬們，進入二二八紀念物內參觀，點上「暖心燈」，代表對逝者的懷念。

林姿妙致詞指出，二二八是台灣歷史慘痛記憶，讓許多受難者家屬頓時失去親友、茫然不安，雖然時間已經過去這麼久，但傷痛的記憶仍然存在，縣府抱著對家屬尊敬的心舉辦追思活動，今年以「擁抱」為題，希望用擁抱的溫度，讓社會更和諧、溫馨。

理事長張文義︰撤蔣介石銅像

宜蘭縣二二八受難者家屬關懷協會理事長張文義說，二二八事件造成台灣許多家庭破碎，紀念二二八，就是要維持台灣的自由與民主，蔣介石與二二八關係密切，像蘇澳鎮公所前的蔣介石銅像，應該從公共場所撤除，這樣的轉型正義做得好，台灣民主自由的價值、基礎才會更好。

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