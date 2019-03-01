〈北部〉反宏關電廠 新埔發起連署

2019-03-01

〔記者黃美珠／竹縣報導〕反宏關發電廠的聲音，昨天早上除了在關西鎮縣定古蹟太和宮前廣場舉辦的電視節目「村民大會」上大鳴大放，也在新埔鎮響起！新埔鄉親葉清益響應關西人反宏關，也在新埔發起連署，以一萬份為目標，希望衝高後給關西人支持，也維護新埔人的家園。

業者將召開公聽會說明

對此，宏關電力公司協理詹子奇說，鄉親因為不了解難免會產生誤解，他們會主動接洽公所及相關單位來召開公聽會，再做詳細說明。

葉清益說，全台灣有十座燃氣電廠，關西新埔附近就佔兩座，加上預計二○二四年將完工的龍潭高原電廠，東北季風一吹，新埔位在電廠的下風處將受影響，他決定發動鄉親連署，支持關西人一起反宏關。

葉清益說，宏關電廠二○○七年就通過環評，歷經十年沒動工，在二○一六年重送環差，幸好今年一月底第三次環差會議有居民出席反對，因此爭取到第四次環差會議的機會。預計五月初召開最後一次會議。若通過，宏關就可以動工了，所以，再不行動，就來不及了！

為此，葉清益邀請所有新埔人站出來，即日起除在「我愛新埔人」等臉書粉絲頁張貼連署的訊息，在他的辦公室（新竹縣新埔鎮文山里十一鄰亞東段八七二巷四十三號）內也將備有連署書供支持者索取簽署。

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