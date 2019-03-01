〈北部〉《追思228》竹市音樂會 柯P爸出席訴傷痛

2019-03-01

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府昨天在二二八公園舉行「二二八和平紀念日追思音樂會」，副市長沈慧虹代表巿府向受難者家屬表達慰問，台北市長柯文哲的父母也到場，沈慧虹說，期盼受難者及家屬的悲痛能獲撫慰，用愛和寬恕促進社會共榮共和。

敲響和平鐘聲

昨天下午兩點廿八分，沈慧虹與出席追思音樂會的民眾，手持白百合花獻花追思，為二二八事件默哀一分鐘，隨後薔薇合唱團也演唱「相思海」、「伊是咱的寶貝」、「月夜愁」撫慰人心，受難者家屬代表台北市長柯文哲的父母親柯承發、何瑞英和鄭詩禮、楊金土、鄭一郎、張文淵、楊田郎等人也到場參加，音樂會最後敲響和平鐘聲，場面莊嚴肅穆。

沈慧虹先向在場受難者與家屬表達最誠摯慰問，她說，二二八事件是台灣歷史上最悲痛一頁，而後的白色恐怖與戒嚴，更是嚴重壓迫台灣的自由、民主與人權，二二八事件所造成的傷害、烙下的傷痕，不應該被遺忘；在歷經二二八傷痛後，大家能用愛和寬恕克服傷痛。

台北市長柯文哲的父親柯承發也說，每年參加紀念會，都回想到父親的經歷，當年父親擔任小學老師，二二八事件發生時，還庇護許多隨國軍撤退來的老師，他自己就曾在中央路躲過機關槍掃射，只是沒想到父親在清鄉工作時遭憲兵隊抓走拘禁，當年帶著飯包探望爸爸，還被拒於門外，也因這場拘禁，父親回來後一病不起，五十三歲就離世，留下九個孩子，家中從此不敢提二二八，這種傷痛和陰影，到現場想到還是很痛，希望以受難者家族的角度，期許鄉親都能平安過日子，不再害怕與恐懼。

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