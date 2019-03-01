〈北部〉使用率低 竹市2陸橋封閉1個月

2019-03-01

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府工務處表示，由於十七座人行陸橋和景觀陸橋的使用率低且已使用超過卅年，日前召開協調會後，決議經國路、西大路口的民富人行陸橋和經國路與延平路的客雅人行陸橋試辦「封橋」一個月，預計從三月十二日到四月十一日，封橋期間將視民眾的使用情況再檢討，若確實已無通行需求，將考慮拆除。

民富、客雅人行陸橋12日起試辦

市府工務處副處長曾嘉文表示，市轄共十七座人行陸橋，這些人行陸橋興建之初可能位在學校附近或是人潮較多處，隨著使用年限已逐漸老舊，且這些人行陸橋多不符合無障礙設施規定，也有妨礙人行道使用通行，加上對整體城市景觀美學有影響，且使用率過低，每天上下班或上下學時段都不超過廿人通行，市府才會依照市府「人行天橋既有人行道存廢評估標準作業」進行總檢討。

經討論後，決議選擇兩座幾乎無人通行的人行陸橋試辦「封橋」，就是經國路與西大路的民富人行陸橋和經國路與延平路的客雅人行陸橋試辦「封橋」一個月，時間從三月十二日到四月十一日，之後市府將依據市民的意見再行討論，若確實無通行需求，將報請市議會審議予以拆除。

如無通行需求 將報請審議拆除

曾嘉文說，會選擇這兩座人行陸橋試辦「封橋」，除因這兩座人行陸橋的下方都已劃設人行斑馬線，且因使用率很低，才會選擇試辦「封橋」，此外，清華大學校門前的人行陸橋也在考慮試辦「封橋」，未來是否「拆除」，市府也會審慎評估及討論。

此外，部分人行陸橋仍有使用上的需求，例如光復路與學府路的人行陸橋，就有東園國小學童通行需求，針對東光人行陸橋出現斑駁老舊情況，市府已報請修繕，三月就會修繕，將提供安全的人行陸橋通行環境給學童及行人使用。

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