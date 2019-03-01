〈北部〉《桃園》機捷橋下道路 2.5公里納航空城公設

2019-03-01

〔記者謝武雄／桃園報導〕機場捷運於大園區內除了桃園國際機場內設置二站，另有A15大園站、A16橫山站、A17領航站等三個捷運站；市府推動闢建A15大園站至A17領航站的橋下道路，全長約三．八公里，目前只完成A15至A16站橋下的維修便道拓寬、長度一．二四公里，且中間還有橋樑尚未完成、無法連貫，尚未開闢的路段約二．五六公里，總工程經費約二．四億元。因該路段都在航空城計畫區內，將納入航空城公共設施。

市府工務局長黃治峯表示，A15到A17站的橋下道路為航空城聯外道路計畫之一，途中跨越新街溪需設置兩座橋樑，第一座在A15大園站、A16橫山站間，長度為五十公尺，第二座位於A16橫山站、A17領航站間，長度卅七公尺。

黃治峯說，未完成的捷運橋下路段，考量道路線形流暢，並延續已完成的路段，將採取雙向各配置五米道路，工程經費約一．九二億元，連同二座橋樑的○．四八億元工程費，總經費為二．四億元，全數工程都將納入航空城公共設施辦理。

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