〈北部〉桃園容移代金制 初期小區域試辦

2019-03-01

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府都市發展局二月十一日發佈都市計畫容積移轉代金辦法，引發公共設施保留地（公保地）地主質疑，並全台串聯抗爭；在各界壓力下，市長鄭文燦昨天強調，市府目前僅是通過代金計算方式，要如何實施尚無定論，初期會採小區域試辦，並儘快邀請各方商討凝聚共識，不會驟然全面實施。

鄭文燦表示，十一日公布的是「桃園市政府都市計畫增額容積及容積移轉代金申請案件審查許可要點」，此為代金計算方式，雖然都市發展局提出建議，建商辦理容積移轉可選擇捐地、代金或部分捐地、部分代金方式取得容積，但他並未核定這份公文，已要求都發局邀請地主、建商代表召開公聽會，聽取各方意見，必須凝聚共識才能實施，原則上初期會採區域試辦。

鄭文燦說，目前的容移辦法是針對各都市計畫區自行辦理，桃園的卅多個都市計畫區內未徵收公共設施用地狀況並不相同，也造成市場行情不一，若驟然實施代金制度，讓建商自行選擇代金、捐地比例，建商會對高單價地區捨捐地繳代金，只有低單價地區還會捐地，至於代金、捐地價格差異不大地區，還可向地主殺價，如此一來對地主的確不利。

鄭文燦說，目前工業區建築以代金代替捐地實施容積移轉，各界都有共識，會優先考慮實施容移代金制。都發局則表示，市府會儘快召開公聽會，聽取各界意見凝聚共識，尋求各方都能接受的方案。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/