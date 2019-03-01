〈北部〉《桃園追思228》公醫父枉死 習醫子被迫北漂

2019-03-01

〔記者謝武雄／桃園報導〕昨天是二二八事件七十二週年，市長鄭文燦於蘆竹區二二八紀念公園主持追思儀式，其中白色恐怖受難者樂信．瓦旦（林瑞昌）兒子林昌運也到場，樂信．瓦旦被當局以牽涉匪諜案於一九五四年四月槍決，從此林家也受到看管，林昌運從高雄醫學院醫學系畢業後無法返鄉服務，最後分發新北市烏來區衛生所至今。

樂信．瓦旦受難 全家從此被看管

林昌運昨由兒子林恆毅陪同參加市府舉辦的追思會，其姪子、市府原住民族行政局長林日龍也以受難者家屬身分到場。林昌運說，他的父親樂信．瓦旦於一九一六年進入台灣總督府醫學專科學校（台大醫學院前身）就讀，畢業後成為公醫，巡迴山地部落提供醫療服務，光復後擔任第一屆省參議員、臨時省議員，一九五四年被當局以牽涉匪諜案槍決，成為白色恐怖受難者。

部落醫療 父子三人貢獻共80多年

林昌運說，他的二哥林茂秀和他都從高雄醫學院醫學系畢業，父子三人長期貢獻部落醫療，前後共八十多年，父親卻被當局冠以匪諜叛亂份子污名，現在只希望後輩子孫記取教訓、不懷恨，也不重蹈覆轍。

追思儀式邀請新興高中美聲合唱團演唱，並由鄭文燦帶領受難者家屬們在紀念碑前獻花。鄭文燦表示，在二二八這天邀請受難者家屬與會，希望能撫慰家屬創傷，政府也會記取教訓，查明真相，讓台灣用愛與包容來彌補傷痕、超越歷史斷層，共同用愛來促進族群的團結。

鄭文燦：用愛與包容來彌補傷痕

鄭文燦說，人權是普世價值，如果沒有深化的自由民主，就沒有二二八和平紀念日，希望透過音樂會及追思儀式，表達政府對二二八受難者的感念，也期使新生代能瞭解二二八意涵，認識歷史、珍惜當下、邁向美好未來。

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