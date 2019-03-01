〈北部〉內壢火車站公車停靠區科技抓違停 今起開罰

2019-03-01

〔記者李容萍／中壢報導〕市府交通局去年七月起陸續在內壢火車站前公車站等十六個地點建置違規智慧偵測系統，其中第一個完成違規智慧偵測系統的內壢火車站前場域，在半年餘的測試後經中壢警分局公告，且歷經卅六天的勸導期，將於今（三月一日）起開始實施科技執法，違規車輛將依車款不同分別處六百至一千二百元罰鍰；另十五處場域也將於完成測試驗收、公告勸導後實施取締。

智慧執法系統 另有15建置點

交通局長劉慶豐表示，內壢火車站公車停靠區前的違規智慧偵測系統，利用影像識別、AI辨識及地磁技術，自動偵測車輛違規停放行為，在測試期間，就已大幅減少違停件數，以往民眾檢舉違停件數從每月一一○件降為五件，警力出勤次數也從每日十三次降為三次；因成效顯著，交通局決定擴大建置系統。

分散於5行政區 將陸續執法

交通局另於桃園、中壢火車站前，及桃園、平鎮、中壢、龜山、八德五區的十三處公車停靠區完成智慧執法系統設置，對於違停車輛會顯示警示標語或響鈴，再自動蒐證違規車輛照片及錄影檔，傳送至違規偵測平台，讓警方能根據影像舉發違規行為。

設置違規智慧偵測系統的另十三處公車停靠區分別為桃園區衛福部桃園醫院站（往中壢方向、往桃園方向二處）、中正路與大興西路二段路口（中正路往火車站方向）、敏盛醫院站（往桃園方向）、福安宮站（往蘆竹方向）、中山路與中平路口（往中壢方向）；平鎮區華夏山莊站（往中壢方向）；中壢區伯公廟站（往中壢方向）；龜山區迴龍商場站（萬壽路一段往桃園方向）；八德區大湳站（往大溪方向）、小大湳站（往大溪方向）、 陸光四村站（往大溪方向）、瑞發家園站（往大溪方向）。

劉慶豐表示，科技執法取締目的不是創造開單績效，而是讓市府和市民一起改善交通環境，減少交通事故傷亡，呼籲各類車輛駕駛人遵守交通法規、勿占用公車停靠區，共同創造友善的交通安全環境。

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