〈北部〉宜蘭大拜拜呷辦桌 3.3起訂購

2019-02-28

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市公所配合城隍爺誕辰，將於三月十四日（農曆二月初八）傍晚五點半，在宜蘭市新月廣場對面二○四停車場，舉行「二○一九宜蘭大拜拜星光音樂晚會」，席開五百桌。三月三日起開放民眾至公所民政課訂購，每桌兩千五百元；市長江聰淵指出，活動除邀請民眾「呷辦桌」，更請來歌星翁立友等人開唱，歡迎共襄盛舉。

「宜蘭大拜拜星光音樂晚會」今年邁入第七年，「呷辦桌」活動，每桌採用傳統流水席方式推廣，食材選用宜蘭獨具特色的在地農漁水產，共十道佳餚。包含櫻桃鴨肉、泡菜花枝及袖珍菇冷盤、櫻花蝦米糕、宜蘭栗子西魯肉、清蒸石斑海上鮮、何首烏嗆白蝦、四神百菇養生湯、海鮮柴魚燒、黑胡椒肋排、魷魚螺肉蒜及原味輕乳酪等。

晚會當天，市公所更請來翁立友、蔡佳麟、許富凱、吳申梅及戴梅君等歌星登台高唱。

市長江聰淵說，「大拜拜呷辦桌」活動代表著宜蘭鄉親好客、大方的風俗民情，菜色豐富，用料實在，每桌原本單價三千元，宜蘭市公所分攤五百元，維持兩千五百元優惠價。

江聰淵指出，有意訂桌的民眾，請到宜蘭市公所民政課繳納訂桌餐費並劃位登記，領取訂桌餐券，三月三日上午八點至十二點，三月四日至八日每日上午八點至十二點，下午一點半至五點半受理訂桌，預訂時間的前十分鐘發號碼牌，每人限訂五桌，洽詢電話03-9325164轉308。

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