〈北部〉花女資優生 呂沛頤錄取美國頂大

2019-02-28

〔記者花孟璟／花蓮報導〕大學學測成績剛公布，學生開始要準備大學推甄申請的資料時，國立花蓮女中數理資優班學生呂沛頤（見圖，花蓮女中提供）已接到美國頂尖大學杜克大學（Duke University）寄來的錄取通知，八月一日就要到該校「三一藝術與科學學院」（Trinity College of Arts and Sciences）報到！

呂沛頤在爸媽支持下，依興趣自由發展，她鋼琴彈得很好，國小曾參加二○一○年希朵夫盃國際音樂大賽獲第四名，去年也和數理資優班同學組隊報名參加物理辯論比賽得獎，就讀花蓮女中三年都維持全校排名前一％。

呂沛頤最近接獲杜克大學寄來錄取通知，錄取她心目中第一志願杜克大學三一藝術與科學學院；幾天前寄發成績單的大學學測，也拿到四科五十六級分的成績。

呂沛頤說，為了出國留學的夢想，她決定一邊準備台灣的大學學測，同時申請美國的大學、報考SAT測驗（美國大學入學考試）、準備托福IBT測驗。不過，花蓮無法參加留學補習班、也沒有留學代辦，一切只能自己上網找資料、花大量心力及時間投入，精進自己遠遜於美國學生的英文能力！

呂沛頤表示，杜克大學的「三一藝術與科學學院」將藝術、科學二個看似截然不同的領域放在一起，令她非常感興趣，學院大一不分系，她希望在兩大領域中學習探索，未來再進一步決定主修科目。

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