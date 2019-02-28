〈北部〉苗栗桐花婚禮 3月9、10日採網路報名

2019-02-28

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府所舉辦的客家桐花婚禮，今年邁入第十四屆，四月二十一日將在三義西湖渡假村舉行，昨天召開記者會行銷，開放六十六對新人參加，將於三月九、十日採網路報名，參加新人可獲六大幸福贈禮，苗栗縣長徐耀昌邀請未婚男女參加，共譜幸福浪漫的一生。

今年桐花婚禮以「貓裏良緣．桐心誓約」為主題隆，文化觀光局昨天在苗縣府大廳召開記者會說明桐花婚禮訊息，活動安排穿上狀元袍的新郎、鳳冠霞帔的新娘走紅毯，敲響幸福鐘、穿越幸福門，以及客家歌手陳孟蕎帶領幸福大使「貓裏喵」深情款款演出「告白氣球」歌舞，現場幸福洋溢、浪漫滿分。

文觀局長林彥甫指出，今年桐花婚禮名額共六十六對，其中保障苗栗縣民三十六對（雙方新人需其中一人設籍於苗栗縣），一律採取網路報名，自三月九日八點起到三月十日二十三點五十九分，額滿為止，凡符合民法結婚年齡（男十八歲、女十六歲）的未婚男女均可報名參加。今年也替新人準備六大幸福贈禮，包括手工蠶絲被、桐心知戀項鍊、刻新人名字的陶藝對杯、三灣農會好茶禮盒、江記永安喜餅，還有西湖渡假村雙人平日住宿券，總價值達超過一萬五千九百二十元。

報名桐花婚禮成功的新人，將抽出十二組三月間將免費安排苗栗浪漫景點拍攝婚紗一日遊，行銷苗栗桐花景點、客家風情及觀光產業文化。活動報名網站（https://www.accupass.com/go/miaoliwedding），苗栗桐花婚禮服務專線：04-23214125。

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