〈北部〉苗栗縣白沙屯媽祖進香報名 首日逾7千人

2019-02-28

〔記者蔡政珉、張軒哲／綜合報導〕苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步前往雲林縣北港鎮朝天宮進香，為全國矚目的宗教盛事，昨天受理現場報名，大批信眾湧入拱天宮，不少人都等了一、兩個小時，甚至更久才完成報名，有人因為久候，又是遠地而來，無奈只好離開，希望廟方往後可以改善報名機制，預估昨天首日逾七千人報名。

信眾不耐久候 盼廟方改善報名機制

白沙屯拱天宮總幹事陳春發表示，每年報名首日都會出現爆量，今年也差不多，逾七千人完成報名。針對有信眾指出，希望拱天宮廟方改善報名機制，陳春發坦言，人太多才是主因，且出發前都可以報名，呼籲信眾不必都擠在第一天報名。

拱天宮：不限時間 不必全擠在首日

陳春發說，因為北港朝天宮提供約三千個房間供信眾進香休息使用，可能也導致每年開放報名首日就有大批信眾湧入報名。

考量制服尺寸 才未開放網路報名

針對有信眾建議開放網路報名，陳春發說，若採網路報名，進香用的制服寄到信眾家中若不尺寸合適，如何替換會成為大問題。建議遠地信眾可以委請親友代為報名。

屏東縣七十歲鄭姓老翁昨天上午九點多抵達拱天宮，但因不耐久候，超過兩小時還無法報名，加上被告知「不如住宿一晚明天再報名」，無奈與其他一樣遠從中南部北上要報名的信眾離開，並建議拱天宮改善報名機制和流程。

沒參加大甲媽 信眾：許願要陪媽祖婆

另外，由於今年白沙屯拱天宮媽祖婆徒步進香與大甲鎮瀾宮撞期，選擇報名拱天宮的信眾說：「陪白沙屯媽祖婆走好幾年了！」、「曾許願要陪媽祖婆走到北港」，顯見信眾對白沙屯媽祖婆的虔誠。

拱天宮徒步進香報名費為七百元，媽祖婆將於四月七日晚間十一點二十分登轎、八日凌晨一點二十分出發，至於台中市大甲鎮瀾宮遶境進香免報名，自由參加，但有舉辦免費一日進香體驗活動採網路報名，限額兩萬名並贈送一頂帽子。

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