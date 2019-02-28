〈北部〉豬年喜慶 大溪埔頂公園花海到3月底

2019-02-28

〔記者李容萍／大溪報導〕數大就是美！市府養護工程處迎接金豬年，在大溪區埔頂公園透過適合冬春季生長的四季秋海棠、孔雀草、銀葉菊、三色堇、情人菊、一串紅及矮牽牛等十餘種草花，以逾十二萬株打造「豬年喜慶」主題花海，時值繽紛花海最美的賞花時節，預估花期至三月底，且有大片草坪可以遊玩，二二八連假很適合親子一遊。

適合二二八連假出遊

埔頂公園位於大溪區公園路與埔仁路口，佔地五．五公頃，國道三號橫越公園隔為兩大區塊，中以空橋連接，可鳥瞰國道川流車陣，兩區處處可看見大樹以及綠意盎然的大片草地，都設有休閒運動專區，有為兒童設置的滑梯、搖搖馬，還有單槓與滑步器等健身器材，設備齊全，因為距離大溪老街只有三分鐘車程，現在又加了美麗的花海，不僅吸引在地人、也是外地遊客的後花園。

養工處今年初在埔頂公園打造「豬年喜慶」主題花海，佈置於公園遊客步道兩側，以帶狀曲線的花海結合「如意」造型圖騰，產生空間及視景的變化，增加觀賞豐富度；時值花海盛開，民眾到此既可放鬆心情又賞心悅目。

埔頂公園花海估計可持續到三月底，養工處提醒民眾賞花時請留意腳步，小心踩踏。

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