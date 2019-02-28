〈北部〉《桃園》228受難劇作家簡國賢創作 拚明年重現

2019-02-28

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕今天是「二二八事件」七十二週年，市府文化局去年計畫要將二二八受難劇作家簡國賢的創作《壁》，製成音樂劇重新演繹，文化局長邱莊秀美表示，不料接觸許多劇團都認為此劇冷門、沒市場，而婉拒邀約，目前仍努力洽談，盼能在明年促成；另方面，市府民政局今天下午將於蘆竹區二二八紀念公園舉辦「二二八受難者追思會」。

劇團認冷門婉拒

簡國賢一九一七年二月廿日出生於桃園，為戲劇從業人員與藝術工作者，國民政府接收台灣後，簡國賢與宋非我組成聖烽演劇研究會。一九四九年六月九日，聖烽演劇研究會的獨幕劇《壁》首度公演，反映戰後的台灣社會「朱門酒肉臭、路有餓死鬼」，引起熱烈回響，旋即受到當局以「挑動階級鬥爭」強迫停演，劇團形同解散，簡國賢更被逮捕判處唯一死刑，於一九五四年四月十六日遭槍決。

市府將補助促成

邱莊秀美表示，文化局計畫將《壁》製成音樂劇後，隨即與各劇團接洽，但劇團都認為此劇冷門、無市場性，製作起來不僅耗時、耗力也耗財，一年的接洽都無疾而終，但文化局將持續與劇團接洽，並以補助經費、協助爭取贊助商方式，盼能促成音樂劇的誕生，計畫以免費公演方式，讓民眾觀賞。

邱莊秀美表示，文化局明年會擴大舉辦二二八追思活動，十月前會找好明年二二八追思活動的合作對象，規劃舉辦二二八常態課程、音樂劇及追思音樂會。

此外，市府正進行活化中壢警分局旁的日式警察宿舍群，邱莊秀美說，內部會設置「中壢事件紀念館」，陳設包括二二八事件、中壢事件、美麗島事件以及台灣民主化的歷史資料。

為還原桃園於二二八及白色恐怖的受害情形，市立圖書館自二○一四年起每年出版「重生與愛」，至二○一七年已出版四本，訪問逾百名受害者及家屬，由於願意受訪的當事人或受難者家屬都已採訪完，去年因此停止出版，目前暫無相關的文史計畫。

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