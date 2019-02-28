〈北部〉水情吃緊 大新竹3月4日起減壓供水

2019-02-28

〔記者洪美秀／竹市報導〕受暖冬及枯水期影響，從去年入冬以來降雨不如預期，新竹地區水庫蓄水量逐漸下降，加上時值春耕期，供水情勢轉趨吃緊，經濟部日前召開旱災緊急應變工作小組會議，決議三月四日起將實施離峰時段減壓供水，並由政府機關及國營事業帶頭節水，停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水。

自來水公司第三區處表示，大新竹地區的水庫蓄水量，其中寶山水庫是一百五十四萬立方公尺，寶二水庫是七百八十五萬立方公尺，目前由桃園石門水庫支援新竹為每天八萬立方公尺，由於水情吃緊，將實施減壓供水，減壓供水時段為每天晚上十點到翌日清晨六點。此措施對大多數備有水塔的用戶影響不大，若位在管線末端或地勢較高地區的用戶，建議適度儲水備用。

水公司第三區管理處也呼籲民眾主動節約用水，避免水情燈號可能由黃綠轉為橙燈，呼籲市民一起抗旱，共渡缺水難關，水公司也提供節水好妙招及省水產品資訊，可到節約用水資訊網：http://www.wcis.org.tw/或到台水公司網站查詢家庭用水須知、節水三十六計，或撥一九一○免付費電話洽詢，一起節約用水。

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