〈北部〉西濱快速道路苗縣苑裡段增設匝道 140縣道最受支持

2019-02-28

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台六十一線西濱快速道路苗栗縣路段全線已貫通，不過台中市大安區至苑裡鎮路段高架化去年完工後，出現「北上不能匯出，南下不能匯入」窘況，苑裡鄉親期盼增設匝道。苗栗縣政府昨天召開公聽會提出三項方案，與會的地方民代及里民等都表態支持在一四○縣道南側增設匝道，較貼近民眾習慣與需求。

苑裡段匝道做半套惹議 居民要求增設

苗栗縣政府工務處委託可行性評估後提出三個方案，其中最受鄉親支持的方案一為在一四○縣道南側西濱快速道路一三一．七○五公里處設置南入北出匝道，因做為聯絡西濱快速道路的一四○縣道路幅寬，且緊鄰目前的半套匝道，而且一四○縣道串聯福高或台一線都較為方便，因而獲多數鎮民支持。

縣府委託評估後 提3處增設點方案

至於方案二在苗三十九線增設，因附近大型車輛車流量大，且道路狹窄，住家林立，支持者較少；方案三於東西五路設置，惟同樣因路幅狹窄，且做為聯絡道的東西五路可能會離匝道口太近，不利交通運轉。

將與專家討論後 向中央爭取設置

苗栗縣政府工務處長趙清榮表示，在彙整鄉親意見後，將與專家、學者討論若會在整理出期末報告，並向中央爭取補助設置。

目前西濱快速公路在台中區域的大甲、福住與大安等匝道，北上、南下車輛都能匯出和匯入，但是苑裡鄉親從南部北上返鄉，卻必須提前於大甲匯出西濱，再由平面道路回苑裡，一旦錯過，就必須再開九公里從通霄鎮匯出。此設計也引發鄉親質疑苑裡段高架橋匝道「北上不能匯出，南下不能匯入」，抱怨工程只做半套，不重視苑裡人的需求。

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