〈北部〉相機漂流改編布袋戲 岳明國小巡演

2019-02-27

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮岳明國小六年忠班學生，去年淨灘撿到一台海漂相機，透過網路找到日本失主，引起全台關注；為讓外界關注海漂垃圾議題，該班學生將這段奇妙際遇改編成布袋戲，三月將赴西部縣市四所臨海學校巡演，且「演出一場、淨灘一場」；參與學童笑說，這將會是一段最難忘的畢業旅行。

去年三月廿七日，岳明國小當時五年忠班學生（今年六年級）在無尾港海邊淨灘，撿到一台相機，透過網路串連找到日籍失主椿原世梨奈，相機是從日本石垣島漂流到台灣，這起「相機奇幻漂流記」，成功串起台、日兩國的民間情誼。

拾獲相機的學生，在導師李公元帶領下，將這段故事改編成布袋戲，昨到壯圍鄉過嶺國小演出，搭配傳統北管音樂，分享奇妙際遇，同時關注海洋垃圾問題。

李公元指出，海漂來台的相機，對學童而言是奇妙經驗，但背後反映海漂垃圾等問題，偶劇取名「神奇的海漂相機」，從籌畫、排演到演出，歷時超過半年，劇情從海漂相機延伸，利用淨灘取得的素材製成道具，用演出關注垃圾對海洋造成的破壞。

巡演活動由學生寫信向台灣各縣市臨海學校「自薦」，最後獲得西部縣市四校回函邀請，預計三月四日起用五天時間，到桃園內海國小、彰化芳苑國小、嘉義好美國小及高雄旗津國小演出。

參與演出學生江至又說，她在劇中負責配音，雖然站在陌生人面前演出「很緊張」，不過她們為了巡演籌畫許久，既然有機會演出就要做到最好，而且是最棒的畢旅經驗。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/