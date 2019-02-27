〈北部〉愛的三次方程式宜縣教育藍圖 挨批喊口號

2019-02-27

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府教育處長王泓翔昨在縣務會議，發表宜縣未來四年教育藍圖，以「愛的三次方程式」為主題，鼓勵各校在既有基礎上為特色課程升級，並融入雙語與科技課程；但該藍圖被縣內教育工作者批評，僅是「喊口號」，根本是天龍國論述；王泓翔說，虛心接受外界指教，但願景重點很清楚，就是支持學校為現有課程升級。

主打三核心、三策略及七主軸

王泓翔提的「愛的三次方程式」願景，主打三核心、三策略及七主軸；三核心是具啟發、具創新及具互動性，三策略為賦能、激勵及促進作為，七大主軸分別為雙語、體育、自然、美感、閱讀、科技及技職教育，盼透過這些概念，讓縣內學生能自主學習，成為終身學習者。

願景的實際內容，包含推動全英語課程、發展特色雙語課程、辦理生涯探索活動、舉辦全縣創客日、辦理四二三世界閱讀日、辦理國際設計教育週、發展多元運動社團與精進實驗教育師資培訓及課程體系等。

聽完簡報後，縣長林姿妙指出，教育是宜蘭縣朝向永續發展的根本，提升教育品質，有助孩子適性發展，請教育處積極推動雙語教育，並依照計畫時程盡速辦理，提升執行率，相關活動應廣為宣導。

教育工作者批把教育搞複雜

不過，化名「宜蘭司馬」自稱是宜蘭教育工作者，投書媒體批評，王泓翔提出的「愛的三次方程式」願景，根本是天龍國式論述，只是在喊口號，把國民教育搞得如此複雜深奧，到底是凸顯在位者博學多聞，還是搞死現場老師與家長？老師看得懂嗎？家長聽得懂嗎？

宜蘭司馬更指出，如果宜蘭縣教育處只會呼口號辦教育，錯把瞎忙當認真，到頭來恐怕還是陷入「累死三軍」的無限輪迴！

教師工會︰應說該怎麼執行

宜縣教師工會理事長鄭棋怡也認為，教育願景不該只有口號，應該告訴第一線教育工作者該怎麼執行，教育處提出的內容，宜蘭教育現場多有在做，並非新的東西，以這樣內容當願景，是對宜蘭教育現場不夠了解。

教育處長︰批評指教虛心接受

王泓翔說，對於每個人的批評與指教，教育處虛心接受，宜蘭縣未來四年教育願景，是與縣內所有校長一起構思完成，願景核心其實很簡單，是希望透過支持的力量，鼓勵學校在既有基礎，升級現有特色課程，例如融入雙語化與科技的元素等。

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