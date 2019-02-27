〈北部〉苗縣石虎保育修正版 5月送議會拚過關

2019-02-27

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府去年五月提出「苗栗縣石虎保育自治條例草案」，惟苗栗縣議會第四審查會認為此規定恐讓苗栗縣開發受限，全案決議退回。經苗栗縣府邀集相關學者專家整合各方意見，修正相關條文，讓石虎保育定義更為明確，昨天獲縣務會議通過，將提五月份苗栗縣議會定期會審議，一旦通過將成為全國首個訂定石虎保育自治條例的縣市。

石虎為瀕臨絕種保育類動物，全台現存總數不到五百隻，其中約七成棲息於苗栗縣淺山地區。

苗縣府農業處，去年及今年初多次邀集相關學者專家、保育團體、苗縣議員等人研議，並舉辦說明會彙整各方意見，盼於地方開發與保育間取得平衡，經過多方討論、修正，確定條例草案內容共九條。

其中第二條，原本明定主管機關為苗縣府，也修正增加農業處、教育處、工商發展處、水利處、工務處、媒體事務中心、環保局、文觀局及苗縣警局、苗栗縣動物保護防疫所等單位，各依權責投入石虎保育教育、棲地保護、保育宣導等。

第三條此自治條例用詞定義更明確，包括苗縣石虎利用棲地、社區、友善環境耕作、石虎生態保育背景專家、對環境友善之工法等。

而去年引發討論的第五條「縣府各級機關（單位）興辦公共工程之開發面積為一公頃以上或新闢、拓寬道路長度為一千公尺以上且位於苗縣石虎利用棲地者，應在規劃初期及施工階段向石虎生態保育背景專家諮詢，採取對環境友善之工法。」則予以保留。

此外，第八條明定苗縣府得接受捐贈，或有條件使用農業發展基金，做為石虎保育工作經費之來源依據。

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