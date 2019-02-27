〈北部〉慈父幫女兒拿藥 遭大貨車輾斃

2019-02-27

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉四十九歲姚姓男子與妻子扶養八子女，其中一女兒中度腦性麻痺，家中經濟皆靠父親及二兒子支撐。姚父昨騎車到新竹市馬偕醫院為女兒拿藥，回程時經過竹南鎮公義路時，遭右轉欲上國道的大貨車撞上輾過慘死，家人悲痛萬分，警方已協助申請急難救助，後續則請鄉公所協助度過難關。

警方調查，姚男昨天上午十一點多騎機車從新竹要返回造橋路上，經過香山交流道路口時，行經三十五歲連姓男子駕駛的大貨車右前方，疑因大貨車欲右轉上國道時視線死角遮蔽，慘遭大貨車撞上被重輾，肚破腸流當場慘死。

姚男昨天是為女兒拿藥，返程途中卻慘遭意外，橫死街頭，家人悲慟無法接受，姚妻向警方表示，家中經濟都是皆由丈夫種菜及賣炸物為生，養大八名子女，其中排行老五的女兒因中度腦性麻痺身障，每月都由丈夫載送至新竹馬偕醫院就醫或拿藥，丈夫為節省車資，每次都是騎車往返，不料卻遭橫禍。

姚妻泣訴丈夫平常最疼子女，除了扛家計不喊苦外，平常兒女上下學也都由他接送，如今慘死家中經濟陷入困頓，雖然家境清寒，但因住屋為自有無法申請低收補助，且無其他親戚可援助，現在連後事處理都有問題，全家頓失依靠不知如何是好。

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