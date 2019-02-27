〈北部〉暖冬惹禍 苗栗縣大湖、泰安紅肉李不開花

2019-02-27

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕氣候異常，暖冬現象逐漸成為常態，再度引發農作物受害！苗栗縣大湖地區農會接獲農民反映，指大湖鄉、泰安鄉出現紅肉李開花季卻難開花，未來恐怕無法結果，農民辛苦栽種卻難以收成，面積約三百公頃。

未來恐難結果 將無收成

苗栗縣政府農業處農務科長徐春良表示，已經接到大湖地區農會通報，今天將會同相關單位前往受災果園會勘，了解受害原因是暖冬造成還是雨水不足導致；下週會邀集專家學者會勘，釐清是延遲性開花或無法開花，若真為無法開花將報請中央爭取天然災害補助。

縣府今會勘了解受害原由

大湖地區農會指出，紅肉李通常在每年十月至十一月休眠，之後到了一月份會甦醒，通常於二月份十日至二十日開花，而開花後紅肉李才能開始授粉、結果。

大湖地區農會表示，由於氣候異常，今年冬天不若以往寒冷，通常在低溫狀態下保持休眠以貯存養分的紅肉李果樹養分貯存不夠，能量不足以促使果樹開花。

往年此時滿山白花 今年光禿禿

果農說，以往到現在時間點應該可以見到滿山白色李花，宛如一片雪白花海，相當吸睛，可惜今年果樹都光禿禿，有開花的也沒幾朵，不只看不到美景，農民現在十分擔心五、六月份果實無法收成，恐怕血本無歸。

大湖地區農會勘查後初步統計，大湖鄉、泰安鄉共三百公頃的紅肉李果園，都有受害情形，多數果園超過一半以上的果樹沒有花，有開花的也是少數幾棵，樹上的花朵也沒幾朵，嚴重的恐全園遭殃。

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