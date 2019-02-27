〈北部〉龜山光峰非營利幼兒園開工 明年招生

2019-02-27

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕位於龜山國中的「光峰非營利幼兒園新建工程」昨天開工，預計明年二月完工、九月一日招生，可招收一三六名幼生，三至五歲班四班、二歲班一班。市府教育局表示，將持續增設公立及非營利幼兒園，今年桃園市公立及非營利幼兒園，將增加至五十七班、一六二六個名額，且八月起非營利幼兒園每月費用，將從平均五千元降至三千五百元，費用趨近公幼，中低、低收入戶免費。

「光峰非營利幼兒園新建工程」由龜山國中辦理，總工程費四三一六萬元，將新建地上兩層樓建築，樓地板面積約一二一三平方公尺，戶外活動空間約四五○平方公尺，完工後將以政府採購法委託專業團隊經營，場地則由龜山國中管理。

市長鄭文燦出席動工典禮表示，升格的第一年，桃園市幼兒園數量嚴重不足，市府不斷新增公立、非營利幼兒園，目前公私立幼兒園比率約三．六比六．四，但對比人口增加的速度還是不夠，會持續以雙管齊下方式，拉高公共化幼兒園比率。

教育局表示，桃園市公立以及非營利幼兒園，從二○一五年到二○一八年已增加十園、十二個據點，總計招收一一九二人，目前規劃全市的非營利幼兒園，至二○二二年要達到卅九園、四十六個據點，總計將招收五六二一個名額。

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