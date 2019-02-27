〈北部〉新街溪河道拓寬完工 中壢4里不再淹

2019-02-27

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢區新街溪美隆橋上下游河道屬於瓶頸河段，從美隆橋至福州橋河段寬度不足，既有護岸較低，過去常有淹水情形，市府水務局為提高新街溪的防洪標準，進行河道拓寬工程並營造親水綠帶，獲經濟部水利署「流域綜合治理計畫」核定補助二億一千六百萬元，其中土地取得約一億八千五百萬元、工程費約三千萬元，由市府負責取得土地，二河局負責工程，昨天完工啟用。

河道寬度 從18米變25米

市長鄭文燦出席啟用典禮表示，新街溪美隆橋段原河道寬度僅十八至廿二公尺，上下游河道經拓寬為廿五公尺，也新建護岸二二四公尺，可達到廿五年不溢堤的保護標準，將解決永福里、仁義里、忠福里、幸福里的淹水問題，工程也打造二二五公尺長綠帶，具有防洪、景觀、親水功能，未來新街溪流域還會推動四項工程，期盼能同步達成防災、親水、交通等功能目標，讓市民有更好的生活空間。

新建護岸、綠帶 防洪又美化

鄭文燦說，新街溪雖被列為市管區域排水系統，市府水務局同樣努力爭取中央六年六百億的流域綜合治理計畫與前瞻基礎建設計畫，將預算規模擴大，進行整體的水域治理規劃，提高防洪等級。

水務局長劉振宇表示，市府今年持續執行「平鎮橋至偉大橋左岸景觀及綠美化步道工程」、「東明橋至新興橋右岸護岸改善及步道新建工程」、「福德橋至水尾橋人行步道新建工程」、「埔頂橋至無名橋（斷面九十五之一至一○五之一）排水改善應急工程」等四案工程，總經費約一億六千五百萬元，將營造新街溪的親水環境，讓新街溪的整治成為桃園市新的標竿。

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