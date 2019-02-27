〈北部〉都市縫合 桃林鐵路活化第三標動工

2019-02-27

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府對桃林鐵路路廊進行活化，優先段的第一、二標案工程於去年十月完工，沿途植栽綠意盎然、也保留鐵軌意象，頗獲民眾喜愛。市府持續推動第三、四標工程，第三標路段昨天動工，全長為五．三公里，除了植栽外也規劃自行車道、人行道，並儘量保留軌道意象，同時搭配大檜溪公園、煉油廠南門綠地景觀改善工程，串聯周邊綠地。

桃園至龜山段 約5.3公里

桃林鐵路路廊活化工程全長十．三公里，總經費四億七五二六萬元，第一、二標案的山鶯路至成功路優先段經費為七千萬元、全長約一．三公里，於去年十月完工啟用；第三標為桃園區成功路三段至龜山區大坑路，全長約五．三公里、經費二億一八六○萬元；第四標從大坑路到蘆竹區南山路，全長約三．七公里、經費為一億八六六六萬元，預計下個月開工。第三、四標工程都將於明年五月完工。

第四標3.7公里 下月開工

鄭文燦出席動工典禮表示，桃林鐵路路廊活化工程因配合水務局箱涵及台水幹管工程而拖延了兩年半，這段等待時間解決了龜山工業區及鄰近區域易淹水問題，隨著桃林鐵路廊道綠美化工程展開，可帶動鄰近區域發展，如虎頭山物聯網創新基地，占地約五公頃，已被選為「亞洲．矽谷計畫」自駕車測試場地，而南昌營區也將打造成影視基地，帶動北桃園蓬勃發展。

景點連結 保留鐵道文化

鄭文燦說，桃林鐵路的活化有六大目標，首先是鐵道沿線成為休閒綠帶、讓後巷翻轉；其次是推動綠色交通，讓市民朋友可以散步、騎單車；第三是串聯景觀廊道，與鄰近的虎頭山風景區、南崁溪等景點連結；第四為保留鐵道文化；第五為協助都市縫合，打破原本鐵道產生的阻隔感；最後是可發揮交通替代功能，其中第四標案的北段工程將有混合車道，有助於紓解南崁交流道的壅塞問題。

由於市府於議會進行專案報告時，市議員褚春來質疑桃林鐵路只當作景觀與單車道，根本無法解決交通問題，四億餘元的公帑將白白浪費；鄭文燦對此表示，實際會勘桃林鐵路後發現，路廊的寬度只有五到八米，平均六米，並非想像的十二米，若闢為道路，部分路段根本無法會車，因此開闢鐵馬道及部分混合車道是最好的方式。

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