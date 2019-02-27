〈北部〉苗栗縣永和山水庫農路遭濫倒 苗縣環局追禍首

2019-02-27

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉偏僻的農路內，春節過後陸續遭人傾倒廢棄家具，且就地燃燒，由於該地位處永和山水庫上游，有民眾擔心破壞環境水源，苗栗縣政府環保局昨天到場稽查，發現現場有舊電視、燃燒過的木材家具等，已要求土地所有權人善盡管理責任，後續將請警方循線追查行為人並依法開罰。

春節陸續遭倒廢棄家具 就地燃燒

位於永和山水庫上游的偏僻農路，附近緊鄰小溪，近日陸續有多輛貨車載著廢棄家具，趁傍晚或入夜時段傾倒於附近空地，並就地燃燒產生廢氣，由於該處人煙稀少，自然生態維護完整，再加上位處水源地，傾倒廢物燃燒恐破壞當地環境及水質。

環局促地主加強管理 濫倒將開罰

苗縣府環保局前晚接獲檢舉，昨天一早到場稽查，發現廢棄物幾乎已燃燒殆盡，由於地處偏僻，附近無路口監視器，難追查行為人，環保局廢棄物管理科長沈鳳臺表示，該地為私有地，目前已通知地主須善盡管理責任，但因無法證實地主與行為人有因果關係，因此暫不開罰。

沈鳳臺說，後續仍會請警方協助追查傾倒行為人，露天燃燒垃圾將依空氣汙染防制法開罰一千兩百元至十萬元罰款；隨意傾倒堆置廢棄物則涉違反廢棄物清理法，最重可處以一年以上、五年以下徒刑，併科一千五百萬以下罰金，呼籲勿存僥倖隨意傾倒、燃燒廢棄物，民眾若有發現違法情事也可隨時通報環保局稽查。

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