〈北部〉花蓮市有廳舍 青年移住添活力

2019-02-26

〔記者王錦義／花蓮報導〕因應青年返鄉及人才移居，花蓮市公所去年辦理市有廳舍青年移住活化試辦計畫，將介壽眷村兩間市有眷舍透過計畫外租，希望將具歷史記憶的眷舍空間，加入人文元素，並重新引入生命力的另一種生活空間。

花蓮市長魏嘉賢昨前往了解青年移住活化試辦計畫執行作業情形，與參與計畫的游家榕與林儀珍所屬的工作團隊對談，團隊也分享她們入住後與社區互動的心情。魏嘉賢說，計畫為社區帶來年輕的活力，期盼未來也朝東發基金或前瞻計畫的方向來規劃，將更多市有廳舍建物修繕後，讓老舊社區有不一樣的風貌呈現，也透過青年移住的活化計畫，共創可發展的潛能。

公所提供的老屋成為林儀珍創作工作室，她希望用擅長的皮革創作和周邊鄰居分享，並且開設基礎皮件創作、烘焙、果醬製作等課程，邀請街坊鄰居參與；林儀珍也成立「FB女子宅好生活」及IG「女子宅」的粉絲專頁，行銷介壽眷村的地方特色，創作融合花蓮在地文化的圖像表現。

游家榕參加過台灣國際紀錄片影展的志工團隊，並且曾到宜蘭拍攝紀錄短片，記錄青年下鄉的故事，還有走訪鹿港並記錄傳統妝佛技藝；對於眷村，游家榕說充滿著想像，她在移住計畫裡希望能透過訪談、田野調查與文獻回顧，整理花蓮眷村及介壽眷村的歷史、文化與空間命題，做為眷舍場域再創造計畫的參考資料。

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