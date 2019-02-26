〈北部〉不應造神 花中生分享讀書方法

2019-02-26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕包括雄女、建中、北一女等名校學生發起「終結放榜新聞」運動，獲得不少學校響應，昨天大學學測公布成績，花蓮女中今年也表示不公布學測高分群名單、也不受訪；而花蓮高中今年有部分學生不願被訪，但也有人大方接受訪問。學測四科五十九級分的花蓮高中廖保捷認為不應造神，報導方向應朝向分享讀書心得方法；罹患「先天性軟骨發育不全」的王宣翰則希望受訪能呼籲教育部改善大學校園無障礙環境。

廖保捷第一志願是私立中國醫藥大學中醫系，廖保捷認為，報章媒體不應該把考高分的學生捧成神、寫成天才，應該多著墨讀書態度、讀書方法，分享給需要的人知道。

同儕學習 廖保捷適度放鬆唸書更有動力

廖保捷分享讀書方法就是「同儕學習」，他考前參加學校夜間自習，看到同學都在努力拚，也激勵自己不可懈怠，有問題也能馬上找同學討論。他也說，他五點鐘下課會先打羽毛球、籃球，再去吃晚餐，六點半後返校K書，「中間有小小放鬆」的感覺，晚上唸書更有動力。

加倍努力 身障王宣翰籲改善無障礙環境

另外，王宣翰出生不久被診斷「先天性軟骨發育不全」，手腳萎縮無法握筆寫字，為此他苦練用嘴巴咬筆，讀書也特別認真，從國小到高中唸書都名列前茅。王宣翰說，他出來受訪不是要強調自己讀書多厲害，因為自己不過是土法煉鋼，別人幾次就能背熟，他就背十遍，用比別人加倍的努力唸書。

四科五十五級分的王宣翰興趣是法律系，王宣翰說，放榜前緊張了好幾天，因為今年是推甄採計四科的第一屆，能夠上哪個學校真的沒把握，怕成績不夠好、無法完成夢想。

王宣翰說，身障者選校選系要考量的問題更多，得要考慮學校的無障礙環境夠不夠完善，內心也掙扎，選校前有請教各大學就讀的學長，但各校無障礙環境不一；此外，王宣翰高中三年都有教育部補助的「助理員」陪讀。王宣翰說，上大學這些補助就沒有了，他擔心如還要讓爸爸陪讀，家裡經濟又會受影響，他說，希望藉受訪來呼籲教育部可以更重視體貼身心障礙者就讀大學所遭遇的問題。

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