〈北部〉2到4歲讀私幼 花縣一學期先補助1.5萬

2019-02-26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕教育部去年起針對二到六歲幼兒有公幼免學費政策，教育部去年宣布的「我國少子女化對策」中，預計今年八月推出的二到四歲育兒津貼，針對沒有就讀公幼者，憑戶籍就能每月每名幼兒領二千五百元，一年可領三萬元（一學期一萬五千元），花蓮縣則搶先教育部半年，縣長徐榛蔚昨宣布，從今年二月起實施補助二到四歲幼兒，就讀私立幼兒園可獲得一學期一萬五千元補助。

行政院去年公布「我國少子女化對策計畫（一○七至一一一年） 二至五歲幼兒學前教育及照顧」政策，就讀公立幼兒園二到三歲學費全免（中低收免費），四到六歲也是學費全免（花蓮縣政府另加碼補助雜費）。

中央育兒津貼補助八月起上路

而今年八月一日起，中央政策將針對二到四歲發放「育兒津貼」，只要沒有就讀公立幼兒園、沒有就讀準公共化幼兒教育的小朋友，且家長未領取「育嬰留職停薪津貼」、家長的綜所稅率未超過二十％，可獲得每月二千五百元，由里長依照戶籍發放津貼，六個月就是一萬五千元、全年有三萬元。

針對私幼的部份，花蓮縣府比中央提前半年，從今年二月一日起（一○七學年度第二學期）開始，將幼兒就讀私幼補助加碼向下延伸至二歲幼兒，也是半年（一學期）一萬五千元，不過發放的方式將運用現有的幼生管理系統，由私立幼兒園送件、經縣府稽核確認後撥放，如學費不滿一萬五千元，則依實際學費補助。

而花蓮縣府「加碼」的二到四歲私幼教育券，縣府只需付今年二到七月底的經費將近三千萬元，八月一日起中央的二到四歲育兒津貼上路後，每月發二千五百元，半年也是一萬五千元，如此縣庫可免除二到四歲私幼教育券的支出。

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