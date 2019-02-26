〈北部〉週休訪泰安 歌舞迎賓

2019-02-26

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府即日起到十二月底每週六、日，將在泰雅文化園區泰雅文物館舉辦為期四十四週、八十八場次的「原住民族假日藝文系列活動」，邀請原住民團體及街頭藝人接力演出，透過悠揚歌聲及活潑的舞蹈，展現「原」動力，苗栗縣長徐耀昌邀請遊客前往感受濃濃原住民風情。

苗栗縣政府原住民族事務中心主任陳世省指出，今年「發現原動力」原住民假日藝文系列活動，即日起每週六下午二點二十分至三點安排原民歌舞展演，每週日上午十點到十二點則有街頭藝人演出，將持續至十二月底。

徐耀昌、雪霸國家公園管理處長楊模麟、縣議員楊文昌、南庄鄉長邱梓增與泰雅族耆老昨天在苗縣府大廳召開記者會為活動宣傳，由苗縣中港溪原住民事務協會演出迎賓歌舞熱身，同時也行銷原民風味餐、農特產品。

徐耀昌指出，泰安鄉除聞名的美人湯「泰安溫泉」，還有二本松人文史蹟、雪霸國家公園雪見遊憩區休閒步道森林景觀，歡迎遊客規劃二日遊行程，深度探訪泰安之美。

泰雅文物館內亦展示泰雅族文化歲時祭儀及傳統服飾、飾品、木雕、藤編器具等文物，並設置夜間森林體驗區、傳統生活竹屋區等；戶外還設有溫泉體驗區及傳統美食市集，讓遊客更深層認識原民文化，相關訊息可上「泰雅原住民文化產業區」粉絲團查詢。

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