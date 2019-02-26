〈北部〉關西老水井恐填平 搶救聲起

2019-02-26

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣關西鎮東安里一口約一甲子歷史的老水井，雖非古蹟，但全口井身只靠卵石乾砌而成，工法古樸、又天然環保，是先民智慧的活見證，因位於某建案基地內可能被填平引起關注。

鎮長劉德樑昨天一早帶著主祕王仁炳到場會勘，驚嘆當年師傅手藝的巧妙，緊急建請縣府登錄為文化資產予以保護，並將建商協調尋求支持。縣長楊文科獲悉後立刻指示相關局處會勘且擬定對策。

縣府表示，他們收到地方的聲音，將依文化資產保存法啟動相關作業。新竹縣迄今還沒有針對老水井指定或登錄古蹟或歷史建物，如果成功，這將是第一口。

這口水井位於國立關西高中旁的育賢街，深約十四公尺、直徑三．六公尺，是罕見的大水井。全井僅用卵石乾砌，沒有任何黏著劑，能保存這麼久，非常難得。

九十五歲鎮民邱水祥說，這口井是當年他和家人一起受僱於范姓地主，為了灌溉所挖鑿的，當時他年僅卅歲左右，完全用雙手打造。

當年井底挖出一顆重量逾噸的大石塊，他們先把繩索纏綁在石塊的一端，以井外的定滑輪局部吊掛起後，立刻在石塊下插入杉木棍做臨時支撐，另一頭也如法炮製，透過槓桿原理才終於把大石塊「抬」出去，現在就矗立在邱水祥家門前，作為永久紀念。

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