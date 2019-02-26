〈北部〉5月底前遊竹縣 住宿每房補助500元

2019-02-26

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣繼暖冬旅遊後，再獲交通部觀光局補助，從即日起到五月卅一日以前，除了二二八和清明節連假以外，每個週日到週四期間的晚上只要住在新竹縣的特約旅店，每晚就可獲得一間房間五百元的補助，總共有一千兩百間的額度。第一波已被搶訂近八百間房，下一波搶訂將從三月卅日早上九點開放登錄申請。

56家特約旅店 週日到週四享優惠

縣府表示，「浪漫台三線、暢遊新竹縣」的補助，在期間憑申請登錄的序號入住與縣府合作的五十六間旅店，不限年齡、也不限是否已用過暖冬旅遊補助都能參加，憑身分證都只有一次機會，且實際補助對象是「房間」。

配合這波拚觀光，縣府交旅處規劃境內的青蛙石步道、愛情合興車站、峨嵋湖等台三線周邊景點，推薦「奇岩巡禮採果慢醞釀」、「彎腰做農人田園食趣」、「綠能遊艇桐花秘境遊」三條走春路線，串連境內的風景名勝、旅宿業者。

3條走春路線可選 消費滿千送禮

另推出「消費滿千送禮」與「集貼紙送抽獎」活動，從二二八當天起，在竹東火車站、高鐵新竹站以及新竹火車站三處旅遊服務中心擺放觀光護照供索取。來客只要在今年五月卅一日以前，到觀光護照上的優惠商家消費，累計滿千就可回到三個服務中心完成相關手續後，兌換每人一份的專屬台三線限量特色禮品。

此外竹縣景點好「遊」、伴手禮好「購」以及旅宿好「宿」三款貼紙，只要在活動期間把集點卡寄回縣府交旅處，或繳回旅遊服務中心就可抽獎，獎項有iPhone與各大旅宿住宿券等。

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